Mercato concurrents OM : Un gros chèque à venir pour Lyon cet été !

AS Monaco, LOSC, Lyon, PSG… Football Club de Marseille vous propose les infos autour de l’actualité des concurrents de l’OM. Selon plusieurs médias anglais, la recrue la plus chère de Jean-Michel Aulas devrait signer en Premier League !

Véritable flop du mercato estival 2018, Joachim Andersen a retrouvé du temps de jeu à Fulham, en Premier League. L’international danois a livré de bonnes prestations aux côtés de l’ancien joueur de l’OM, André-Franck Zambo Anguissa.

ANDERSEN DANS LE VISEUR DE TOTTENHAM, FULHAM VEUT LE CONSERVER

Forcément, cela n’est pas passé inaperçu. Prêté par Lyon dans le club anglais, il est très suivi par d’autres grosses écuries outre-manche. Plusieurs médias britannique affirment que Fulham souhaiterait conserver le Danois. José Mourinho, coach de Tottenham apprécie également le profil du joueur.

Le coach portugais envisagerait de le récupérer le défenseur central. Il y a quelques jours en conférence de presse pour la prolongation de contrat de Marcelo, Juninho a ouvert la porte aux clubs anglais pour Joachim Andersen. « Je pense qu’il va vouloir prolonger l’aventure là-bas en Premier League. Il a bien joué à Fulham et s’il revient, on va l’accueillir avec les bras grands ouverts. », avait déclaré le directeur sportif lyonnais. Nul doute qu’il préférerait le voir évoluer ailleurs qu’à Lyon et récupérer un gros chèque.