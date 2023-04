Mercato concurrents OM : Un gros coup dur risque d’arriver au Stade Rennais !

FCMarseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents (Rennes, PSG, Lyon, AS Monco, OGC Nice, Lens…) Bruno Génésio songerait à quitter les Bretons d’après RMC Sport !

Après son départ de Lyon et une escapade en Chine, Bruno Genesio est revenu en Ligue 1 et a pris le banc du Stade Rennais… Seulement d’après RMC, le coach français songerait très sérieusement à quitter le club à la fin de la saison ! La cause? Il y en aurait plusieurs, à commencer par le recrutement et ses quelques divergences avec le directeur sportif Florian Maurice.

L’élimination de l’Europa League par le Shakhtar Donetsk a fait aussi beaucoup de mal dans la tête de l’entraîneur français qui sent bien qu’il n’y a plus grand chose à jouer jusqu’à la fin de la saison si ce n’est tenter de se battre pour une place sur le podium.

🚨 Info RMC Sport – Genesio pense à quitter Rennes à la fin de la saison. L’ancien coach de l’OL est sous contrat jusqu’en juin 2025 mais il ne se voit plus entraîner à Rennes très longtemps. Les raisons sont nombreuses et ne sont pas que sportives. — RMC Sport (@RMCsport) April 5, 2023

Genesio ne s’imagine pas sur un banc encore très longtemps

« Autre élément important dans sa réflexion: bien qu’il n’ait entrainé que trois clubs comme coach principal, Bruno Genesio ne cache pas en privé qu’à 56 ans (57 en septembre), il ne s’imagine pas sur un banc encore très longtemps. Une forme de lassitude aurait gagné le Lyonnais, si bien qu’en cas de départ, il n’est pas sûr qu’il recherche un autre projet. Une offre d’un club étranger dans un grand championnat pourrait-elle le faire réfléchir? Ce n’est même pas certain puisque Genesio ne cache pas, auprès de ses proches, qu’il ne se voit faire ce métier que pour quelques années. » Source : RMC Sport (05/04/23)