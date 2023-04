OM : « Un titre marseillais? On en entendrait parler pendant des années voire des siècles ! »

La journaliste de beIN Sports, Claire Arnoux, s’est exprimé sur les chances de titre de l’Olympique de Marseille. Elle aimerait voir les Marseillais soulever la Ligue 1 mais croit plus en un exploit du RC Lens.

Les récentes performances du PSG font rêver les concurrents qui se rapprochent de plus en plus pour leur chiper le titre. Claire Arnoux, journaliste pour beIN Sports s’est exprimé à ce sujet au micro d’Europe 1. Entourée de supporters de l’OM, elle aimerait voir un sacre des Marseillais mais elle croit plus en un titre du RC Lens, surtout à cause du calendrier !

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui sera forcément championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens là dans le football. » Claire Arnoux – Source : Europe 1 (04/04/23)

Pas sûr que l’OM arrive à concurrencer Paris

« La dynamique n’est pas bonne. Sur les derniers matchs, tu fais mal nul à domicile contre Strasbourg, tu ramènes une victoire de Reims où tu t’en sors très bien. Ils tapent deux fois les poteaux. À Rennes, c’est la même chose. Ils gagnent à l’extérieur avec beaucoup de réussite. Et vendredi, tu perds encore deux points à domicile contre Montpellier. La dynamique est négative, en terme de jeu proposé, c’est assez pauvre. Ce qui m’inquiète, c’est que Paris peut potentiellement tomber encore en championnat mais vu les derniers matchs, je ne suis pas certain que l’OM ait la capacité d’aller les chercher. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (03/04/2023)