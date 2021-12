Mercato concurrents OM : Un gros coup dur se prépare pour l’AS Monaco?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…) L’AS Monaco pourrait voir son gardien titulaire retourner dans son club !

Prêté par le FC Bayern Munich, Alexander Nübel a rapidement pris ses marques dans les buts de l’AS Monaco. L’Allemand, cité pour venir succéder Mandanda à l’OM, a finalement choisi la principauté pour le plus grand bonheur de Niko Kovac.

Est-ce qu’ils prévoient de changer un jour ? Il faut bien qu’il y ait une suite à Manuel Neuer — Agent de Nübel

Malheureusement le coach croate va devoir recruter un autre gardien dans les prochains mois. En effet, l’agent du gardien allemand n’a pas l’air de vouloir que son joueur reste en Ligue 1 dans le club monégasque. Il aimerait le voir renfiler le maillot du FC Bayern Munich afin de prendre la succession de Manuel Neuer.

Âgé de 35 ans, l’international champion du monde en 2014 a toujours le niveau et continue d’être le portier titulaire du club bavarois mais aussi de la sélection allemande… Mais jusqu’à quand? C’est ce que se demande l’agent de Nübel qui espère voir son gardien prendre la relève à ce poste… Si bien en club qu’avec les internationaux.

« Tout dépend de Manuel Neuer. De ses performances, combien de temps va-t-il encore les montrer ? Et cela dépend bien sûr aussi du club, comment planifie-t-il ? Est-ce qu’ils prévoient de changer un jour ? Il faut bien qu’il y ait une suite à Manuel Neuer. Cela vaut d’ailleurs aussi pour le football allemand. On doit aussi vouloir que les jeunes gardiens allemands évoluent derrière Manuel Neuer. C’est une question de principe pour le Bayern, qui a d’ailleurs répondu à cette question en engageant Alex. Et si Manuel Neuer est durablement meilleur, des années encore, alors il ne jouera pas. » Stefan Backs, agent de Nübel – Source : Lensing Media