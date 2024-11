Mercato concurrents OM : un gros départ de Lens vers la Juve cet hiver ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le mercato hivernal s’annonce mouvementé à Lens, avec un départ potentiel de Kevin Danso, défenseur clé de l’équipe, vers la Juventus.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club de la Vielle Dame, actuellement en quête de renforts suite aux blessures de Bremer et Cabal, suit de près le profil de l’Autrichien. Bien que la Juventus privilégie des noms comme Milan Skriniar (PSG) et David Hancko (Feyenoord Rotterdam), l’intérêt pour Danso pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines.

Kevin Danso, cette fois c’est la bonne ?

Arrivé à Lens en 2021 en provenance d’Augsbourg, Kevin Danso a rapidement imposé son autorité en défense. Son association avec Facundo Medina et Jonathan Gradit forme l’un des trios défensifs les plus solides de Ligue 1, contribuant largement aux bonnes performances des Sang et Or lors de la saison 2023. À 25 ans, Danso, au physique imposant, est devenu un pilier de la défense lensoise, et son nom commence à circuler dans les grands clubs européens, notamment en Italie.

Le transfert avorté vers l’AS Roma : un échec de visite médicale

L’été dernier, Kevin Danso était tout proche de rejoindre l’AS Roma, mais son transfert a échoué après un rejet à la visite médicale. Malgré cet échec, il n’a pas perdu en forme et continue de briller sous les couleurs de Lens. Ce rebondissement n’a pas freiné son ascension, et aujourd’hui, c’est la Juventus qui pourrait faire une nouvelle tentative pour l’attirer en Serie A lors du prochain mercato d’hiver.

Lens a besoin d’argent

Sous contrat jusqu’en 2026 avec Lens, Danso ne sera pas retenu car le club nordiste a besoin de liquidités.