Mercato concurrents OM : Un international brésilien en passe de rejoindre l’OL ?

Le Eagle Football Group, ex-OL Groupe et actionnaire majoritaire de l’OL, est en proie à une dette colossale qui met le club sous la menace d’une éventuelle relégation en Ligue 2. Pour pallier ce gouffre financier, John Textor doit vendre cet hiver, et pas qu’un peu. Ainsi, après avoir quasiment bouclé le départ de Gift Orban à Hoffenheim, et alors que la DNCG les avait sanctionnés d’une interdiction de recrutement, les Lyonnais seraient sur le point d’accueillir un international brésilien, selon les informations de L’Équipe et de Globo.

Pourtant sanctionnés en novembre d’une interdiction de recrutement face à la chaotique situation financière du club, les lyonnais serait bel et bien sur le point d’accueillir l’international brésilien de Botafogo, Luiz Henrique, cet hiver.

Le joueur a demandé à rejoindre Lyon en janvier !

Toujours selon les informations de L’Équipe, ce serait le joueur lui-même qui aurait demandé à rejoindre le club rhodanien cet hiver. Les relations entre les deux clubs de la sphère Eagle, dirigés par John Textor, permettraient de conclure ce mouvement sous la forme d’un prêt gratuit, à moindre coût pour l’OL.

🚨 𝗟𝗨𝗜𝗭 𝗛𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗦𝗜 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗟 𝗖𝗘𝗧 𝗛𝗜𝗩𝗘𝗥 ! 🇧🇷👀 ( 🗞️ @globo ) pic.twitter.com/xWL9QWBPQm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 1, 2025

Afin d’enregistrer ce transfert, les Lyonnais devront toutefois espérer l’approbation du gendarme financier du football français, la DNCG…

a lire aussi : Ligue 1 : L’étonnante sortie de Kombouaré (FC Nantes) !