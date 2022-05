Mercato concurrents OM: Un jeune milieu du LOSC déjà sur le départ ?

Lille a réalisé une saison compliquée en terminant 10ème de Ligue 1. Suite à ces performances, le club nordiste risque de perdre plusieurs joueurs importants pendant l’été. Le fait que Lille ne soit pas qualifié pour une compétition européenne la saison prochaine, va entraîner énormément de changements et des déficits financiers à combler. Parmi les candidats au départ, les stars de l’équipe comme Renato Sanches, Jonathan David ou Sven Botman pourraient quitter le club pour apporter de l’argent au LOSC.

Selon les informations de Footmercato, Amadou Onana serait aussi sur le départ. Un bon de sortie a été donné pour ce joueur. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain sénégalo-belge possède une belle cote sur le marché.

Onana pour remplacer Tchouameni ?

De nombreux clubs comme West Ham, Arsenal et l’AS Monaco sont venus aux renseignements pour le milieu lillois. Le club monégasque devrait d’ailleurs perdre leur international français Aurélien Tchouameni qui a le choix entre le Real Madrid, Liverpool et le PSG. Amadou Onana pourrait être une alternative viable pour le remplacer numériquement.

S’il y a quelqu’un qui connaît bien Onana du côté de l’AS Monaco, c’est bien le coach monégasque Philippe Clément, l’ancien entraîneur du Club Bruges qui connaît bien le joueur et voulait déjà le signer lorsqu’il était en Belgique. Auteur d’un seul but en 32 matchs cette saison en Ligue 1, le milieu du LOSC qui a coûté 7 millions d’euros l’été dernier a eu un début de saison compliquée mais a livré une deuxième partie plus qu’intéressante de quoi intéresser des clubs d’un plus haut standing.

