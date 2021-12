Mercato concurrents OM : Un joueur du LOSC déjà sur le départ pour 15M€?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). En fin de contrat en juin 2023, Jonathan Ikoné aurait déjà signé un contrat avec la Fiorentina !

Le LOSC a quelques joueurs avec de grosses cotes sur le marché européen ! C’est notamment le cas de l’attaquant Jonathan Ikoné qui a réalisé de bonnes saisons sous les ordres de Christophe Galtier.

Cette saison, le natif de Bondy n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif de Jocelyn Gourvennec. Il n’a joué que 4 matchs. C’est pourquoi, le milieu offensif a débuté les négociations avec d’autres clubs. En Italie, il a reçu une offre de contrat !

En effet, le LOSC serait tout proche de prendre un chèque de 15 millions d’euros dès l’ouverture du mercato hivernal en janvier prochain. La Fiorentina lui aurait fait une proposition de contrat long et l’international français l’aurait accepté !

Jonathan Ikoné has already accepted Fiorentina contract proposal on a long-term contract. Deal set to be completed for January transfer window. 🇫🇷 #Fiorentina

Lille will receive around €15m when negotiations will be finalized. pic.twitter.com/OQKWH2qRRf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2021