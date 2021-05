Mercato concurrents OM : Un Lyonnais d’accord avec le Real, un joueur formé à Lyon de retour en L1?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 informations mercato des concurrents OM du jour !

MERCATO CONCURRENTS OM: UN MILIEU LYONNAIS D’ACCORD AVEC LE REAL MADRID ?

Houssem Aouar devrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain français aurait trouvé un accord avec le Real Madrid.

Ce mercato estival risque d’être plus que mouvementé du côté de Lyon ! Pour la deuxième saison d’affiler, l’Olympique Lyonnais ne disputera pas la Ligue des Champions. Cette nouvelle contre-performance engendre des volontés de départs chez les Gones. En effet, Houssem Aouar serait sur le départ et plus encore puisque la presse espagnole annonce que l’international français a trouvé un accord avec un club de Liga.

AOUAR AU REAL MADRID POUR 5 ANS, LYON VEUT 40 MILLIONS ?

En effet, selon les informations de Todofichajes, Houssem Aouar serait tombé d’accord avec le Real Madrid pour un contrat de 5 ans. Le salaire de l’international français devrait s’élever à 5M par an. Dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais souhaiterait récupérer une somme qui avoisine les 40 millions d’euros. La date du 2 juin serait celle de l’officialisation de ce transfert, toujours selon ce même média. Le transfert devrait s’effectuer, même avec le départ de Zinédine Zidane.

MERCATO CONCURRENTS OM: UN INTERNATIONAL FRANÇAIS FORMÉ À LYON DE RETOUR EN LIGUE 1 ?

Formé à l’Olympique Lyonnais, Alassane Pléa a quitté la Ligue 1 il y a désormais 3 saisons. L’ancien buteur de l’OGC Nice, qui évoluait avec un certain Mario Balotelli, a déclaré être favorable à un retour en France.

Le poste de buteur à l’Olympique Lyonnais devrait être l’un des dossiers les plus chauds pour le mercato de l’OL. Le départ libre de Memphis Depay devrait voir un autre attaquant venir évoluer sous le maillot olympien. Lyon serait sur la piste d’Alassane Pléa, joueur formé au club. L’international français n’est pas insensible à cet intérêt.

PLÉA D’ACCORD POUR REVENIR EN LIGUE 1 ?

Interviewé par Canal+, Alassane Pléa est revenu sur les intérêts qui lui sont portés en Ligue 1.

« Non ce n’est pas rédhibitoire, c’est un très grand club, ils se battent chaque année pour la Champions League, ils se battront pour ça cette année. Jouer à Lille ? Oui, ce serait bien. Je n’ai jamais eu la chance de jouer la bas, c’est à 2 minutes de chez moi, de chez mes parents, c’est vrai que ce serait quelque chose de spécial de jouer devant toute ta famille, tes amis. » Alassane Pléa – Source: Canal+ (30/05/2021)