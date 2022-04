Mercato concurrents OM : Un nouveau coup dur pour Aulas !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Ce mercredi, on apprend que Moussa Dembélé ne souhaiterait pas prolonger avec l’Olympique Lyonnais.

Cette saison continue d’être compliquée pour l’Olympique Lyonnais. Récemment battus en Ligue Europa par West-Ham (0-3) aux portes du dernier carré et distancé en championnat, les Gones ont du mal à se relever. Alors que Jason Denayer devrait quitter le club librement cet été, un autre joueur ne devrait pas prolonger son contrat non plus. À en croire les informations révélées par L’Équipe, il s’agirait de Moussa Dembélé.

Dembélé ne veut pas prolonger

À lire aussi : OM : « Accord de principe » pour Kamara au Sénégal?

Pour l’attaquant français c’est déjà clair. Il souhaite aller au bout de son contrat qui expire en 2023 et quitter le club rhodanien libre. D’après le quotidien sportif, plusieurs équipes anglaises se montreraient déjà attentif à sa situation. Même si Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ne lui ont toujours pas fait de proposition pour prolonger, l’ancien attaquant du Celtic semble avoir déjà pris sa décision. Un énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais qui a déjà vu Memphis Depay partir libre du côté du FC Barcelone la saison dernière.