Proche du niveau de l’Equipe de France, Boubacar Kamara n’a jamais été appelé par Didier Deschamps. L’Equipe affirme qu’il a eu des contacts poussés avec le Sénégal.

Le minot de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara n’est pas encore international A malgré son très bon niveau sous le maillot bleu et blanc. Cette saison, il a vu William Saliba ou encore Mattéo Guendouzi rejoindre les Bleus sans avoir été appelé.

Cependant, il a aussi pu voir Bamba Dieng ainsi que Pape Gueye rejoindre la sélection sénégalaise et même aller emporter la Coupe d’Afrique des Nations 2022. On se souvient d’ailleurs de la joie de Kamara lors du sacre de ses coéquipiers olympiens.

Kamara bientôt appelé par le Sénégal

D’après les informations du journal L’Equipe, Boubacar Kamara aurait eu des contacts avec le Sénégal pour rejoindre bientôt la sélection. Un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux parties. Le quotidien sportif affirme que l’entourage du joueur n’était pas aussi emballé que lui à cette idée.

La possibilité de jouer la Coupe du Monde avec le Sénégal aurait séduit Kamara. « Sauf retournement de situation auquel le staff sénégalais ne croit pas, Kamara sera donc bientôt un Lion de la Teranga », conclut l’Equipe !

Kamara, Diop, M.Sarr… Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe — Aliou Cissé

« Forcément, avec notre niveau, je peux comprendre que d’autres aient envie d’intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. L’équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf. Il ne faut pas prendre pour prendre. Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver comme Diop ou Malang Sarr. Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe. Je sais que la stabilité d’un groupe est fragile et qu’il faut amener des joueurs dans le bon état d’esprit. Ce qui fait gagner, c’est la solidarité et avoir des joueurs intelligents qui sont patriotes et qui savent où ils sont. Ils doivent s’engager véritablement. Car toutes les équipes africaines ont des grands joueurs maintenant. J’insiste beaucoup sur la mentalité. C’est au-delà de la tactique ça. Il faut savoir ce que le peuple attend de toi et avoir conscience de ce que tu représentes. Et ça on était moins bon sur cet aspect-là par moment. » Aliou Cissé – Source : ITV Senegal (Février 2022)