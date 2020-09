Mercato concurrents OM : Lyon tout proche d’empocher un gros chèque pour ce flop devenu indésirable sous Garcia !

Rudi Garcia devrait, sauf retournement de situation, perdre un nouvel élément dans son effectif. La chaine Téléfoot nous informe que le Burkinabé Bertrand Traore (25 ans) a signé en faveur d’Aston Villa. Il ne manque plus que l’officialisation du transfert.



Après Fernando Marçal à Wolverhampton, Rafael à Istanbul Basaksehir ou encore Kenny Tete à Fulham, c’est au tour de l’attaquant burkinabé Bertrand Traore de quitter le Rhône. Et l’ancien de l’Ajax devrait rebondir en Premier League. Selon la chaine Téléfoot, Lyon et Aston Villa seraient tombés d’accord pour un transfert avoisinant les 20 M€. Le contrat entre les deux parties porterait sur trois saisons, rajoute la nouvelle chaine.

INFO TELEFOOT Bertrand Traoré à Aston Villa, c'est fait ! Selon nos informations, l'attaquant de l'OL s'est engagé pour 3 ans avec le club anglais. Montant du transfert : 20M€

Retour en Premier League pour Bertrand Traore

L’international burkinabé va retrouver un championnat qu’il connait bien, puisque l’attaquant a évolué à Chelsea de 2014 à 2017, sans faire faire ses preuves. Prêté à deux reprises durant son passage chez les Blues (Vitesse Arnhem et Ajax), c’est à Amsterdam que le Gone tapera dans l’œil des dirigeants lyonnais. Après trois saisons dans le Rhône, l’ailier n’entrait plus dans les plans de l’actuel entraîneur, Rudi Garcia. Arrivé pour près de 10 M€, Lyon devrait récupérer le double.