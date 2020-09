PSG – OM : « Alors il est pas décisif Thauvin dans les grands matches ? »

L’OM s’est imposé 1-0 au Parc face au PSG dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Florian Thauvin…

L’OM a donc affronté un PSG qui s’est appuyé sur les retours de Neymar et Di Maria. Les marseillais se sont imposés 1-0 grâce à un but de Florian Thauvin bien servi par Dimitri Payet sur un coup franc (31′). Le match a été très haché, l’arbitre a beaucoup sifflé et distribué les cartons jaunes. Avant l’apothéose et une fin de match houleuse avec à la clé 5 cartons rouges… L’essentiel reste une victoire importante, chose qui n’était pas arrivé depuis 2011…

La note de Florian Thauvin : 6,5/10

Son appréciation