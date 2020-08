Mercato concurrents OM : Un nouveau gros transfert pour le LOSC ?

Titulaire incontestable sur le côté droit de la défense lilloise, Zeki Çelik va sans doute quitter le nord de la France. L’international turc à la côte en Angleterre.

Bien qu’important dans l’effectif de Christophe Galtier, Zeki Çelik (23 ans, 23 matchs de L1 la saison passée) dispose d’un bon de sortie. L’international Turc dispose de l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif Lillois, et Gérard Lopez souhaite rentabiliser ça en le vendant au prix fort. Une situation qui a alerté des écuries anglaises, qui se sont positionnées pour le recruter.

Selon le Times, Everton est en discussion avancée avec Çelik. Un accord serait même proche entre le club de de Liverpool et le clan du Lillois. Malgré la concurrence de Tottenham, Everton garde une longueur d’avance sur ce dossier. En cas d’arrivée chez les Toffes, Celik sera en concurrence avec un autre ancien de Ligue 1, Djibril Sidibe. Mais une fois l’accord bouclé avec le joueur, il faudra négocier avec le club. Et ça s’annonce compliqué : Lille attend au moins 20 millions d’euros pour libérer son international Turc, sous contrat jusqu’en 2023.

Powerful in defensive duels and a good provider of crosses, Celik has been earmarked by Mourinho as a component of the “better, more balanced squad” he wants to create, writes @DuncanCastles#THFC #EFC https://t.co/YemYyBwArM

— Times Sport (@TimesSport) August 2, 2020