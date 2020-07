OM : « Trouver un remplaçant à Mandanda, prolonger Thauvin et faire une cour effrénée à Christophe Galtier! »

L’OM n’a toujours pas recruté son directeur sportif, du coup RMC a décidé d’imaginer ce qu’il ferait dans la peau du Head of Football à Marseille. Jonatan MacHardy a livré sa vision…

Que feriez-vous si vous étiez le nouveau directeur sportif de l’OM? Jonatan MacHardy a donné son plan en plusieurs points. Le spécialiste du football argentin sur RMC aimerait faire prolonger Mandanda mais aussi lui trouver un successeur. Il serait même prêt à proposer une prolongation de contrat avec augmentation de salaire à Thauvin. Enfin ce dernier aurait déjà trouvé le successeur de Villas-Boas si ce dernier décide de quitter Marseille : convaincre Christophe Galtier.

J’accorde une augmentation énorme à Thauvin — MacHardy

Ma première décision c’est de changer le titre du poste : je me renomme directeur sportif, parce que faut pas déconner. À un moment donné, t’es à Marseille, pas aux États-Unis. Je ne dis pas que j’ai un Dortmund Project, etc. Il faut arrêter les effets d’annonce. Sinon, trois axes principaux : structure, vision, ambition. Il faut s’occuper de l’effectif. Il faut prolonger Mandanda et trouver son remplaçant dès cette année. Il faut prolonger d’autres joueurs pour les vendre plus tard. J’accorde une augmentation énorme à Thauvin et je le fais prolonger. Impensable de le laisser partir gratuitement. Je voudrais construire mon projet autour de lui. Il faut un projet autour du centre de formation. Ensuite, je fais un point avec Villas-Boas et s’il ne veut pas continuer, je fais une cour effrénée à Christophe Galtier ». Jonatan MacHardy – source : RMC