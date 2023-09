Mercato Concurrents OM: Un panic buy de Lyon au poste de sentinelle ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). En quête d’un numéro 6 depuis des mois, l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes dans les dernières heures du mercato. Une sentinelle est sur le point de débarquer mais une situation confuse entre agents pourrait mettre à mal ce deal de dernière minute.

Le mercato estival se termine dans moins de 8 heures et l’OL ne tient toujours pas sa sentinelle qui est la priorité de Laurent Blanc. En plus des départs de Castello Lukeba à Leipzig et Bradley Barcola au Paris Saint-Germain, l’entraîneur lyonnais ne voit toujours pas arriver le numéro 6 qu’il recherche depuis des mois. Néanmoins , Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, multiplie les pistes ces derniers jours avec au minimum 6 joueurs qui sont suivis. Les plans A et B qui étaient Guido Rodriguez (Betis Séville) et Rade Krunić (AC Milan) sont tombés à l’eau. De Baptise Santamaria (Rennes), à Mady Camara (Olympiacos) en passant par Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Mohamed Al-Musrati (Braga) et d’autres, le club rhodanien a toute les peines du monde à attirer un milieu défensif.

Lyon s’intéresse donc en dernier recours à Paul Akouokou d’après les informations de Foot Mercato. Le milieu de terrain qui évolue au Betis Séville a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues la saison passée.

A LIRE AUSSI: Nantes – OM : Le groupe avec Correa mais avec un absent en attaque !

La venue de Paul Akouokou freinée par un imbroglio entre agents ?

🚨 la signature de Paul Akouokou du Betis à l’OL est sur le point d’être bouclée pour un peu plus de 3 M€. Seul problème, ce panic buy, qui n’était clairement pas l’option numéro 1, ni 2 ni 3 d’ailleurs, inquiète la direction de l’OL. Car il y a un imbroglio entre plusieurs… https://t.co/ABemcv9jD7 pic.twitter.com/BCP0zfF3a9 — Sébastien Denis (@sebnonda) September 1, 2023

Le dossier Akouokou, pas vraiment considéré au départ comme une opération sérieuse, est désormais en haut de la liste en dépit du nombre conséquent de refus. Le montant de la transaction est estimé aux alentours des 3 millions d’euros assorti d’un contrat de trois ans.

Cependant, ce panic buy pourrait être freiner par un imbroglio entre plusieurs agents. Un point qui inquiète la direction lyonnaise dans ce deal qui n’est pas officiellement bouclé. L’international ivoirien (4 sélections) est toutefois attendu dans le Rhône ce vendredi pour passer sa visite médicale.