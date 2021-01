Mercato concurrents OM : Un premier départ à Rennes, le LOSC demande 50M€ et Islam Slimani s’explique sur sa venue à Lyon…

Avec l’arrivée des nouveaux patrons, c’est un tarif de 50 M€ qui aurait été réclamé pour Sven Botman. Selon Sky Italia, L’Inter Milan voudrait recruter le joueur dès cet hiver et pourrait faire une proposition à hauteur de 30 M€. Selon Sky Sport, Liverpool n’aurait fait aucune offre au LOSC pour Sven Botman. Jürgen Klopp et les dirigeants de Liverpool attendront le mercato estival afin de faire une proposition pour le défenseur et ce malgré les graves blessures de Virgil van Dijk et de Joe Gomez.

Sven Botman a disputé toutes les rencontres de Ligue 1 avec les Dogues depuis le début de la saison, soit 17 matches dans leur intégralité. Les négociations s’annoncent difficiles face à des Lillois qui ne voudront pas lâcher comme cela un tel joueur. En cas de vente, Sven Botman pourrait rapporter une belle plus-value aux Dogues…