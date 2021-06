Mercato concurrents OM : Un Rennais tout droit vers le Portugal ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le Stade Rennais pourrait se débarrasser d’un joueur plus désiré cet été. Celui-ci pourrait découvrir la Liga NOS.

Le Stade Rennais a beaucoup de travail cet été. Auteurs d’une saison bien en dessous de leurs attentes, les Bretons devront se renforcer et construire le meilleur effectif possible pour pouvoir exister dans une Ligue 1 qui s’annonce plus élevée que jamais. L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc rennais va très certainement engendrer de nombreux changements dans l’effectif. Plusieurs joueurs pourraient être invités à quitter le club. C’est d’ailleurs le cas pour ce joueur indésiré par la direction du club depuis un an.

MBaye Niang vers la Liga NOS ?

A LIRE: MERCATO: L’OM A COMMENCÉ LES NÉGOCIATIONS AVEC LE SPORTING POUR LE PLAN B DU DOSSIER LIROLA ?

Rennes n’hésitera donc pas à céder des joueurs que les dirigeants jugent comme non-compatibles avec le projet sportif du club. C’est le cas pour Mbaye Niang. L’attaquant sénégalais, un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, était prêté durant toute la seconde partie de saison à Al-Ahli, en Arabie Saoudite. Au total, cette saison Niang aura pris part à seulement 17 rencontres mais cela ne l’empêche pas d’avoir des prétendants. En effet, selon l’Equipe, le FC Porto, Besiktas et Krasnodar seraient intéressés par le joueur.