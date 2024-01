Mercato concurrents OM : Un Rennais veut claquer la porte, Stephan la referme !

Lorenz Assignon aurait des envies de départ ! Doublure au poste de latéral droit, le défenseur rennais ne joue que très peu (60 minutes disputées sur les 7 derniers matchs de Rennes en Ligue 1) et les récentes arrivées n’arrangent pas son cas.

L’arrivée d’Alidu Seidu en provenance de Clermont pour 11 millions + 2 millions bonus n’arrangerait pas la situation de Lorenzo Assignon. Polyvalent, Seidu est capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’en latéral droit.

🚨💣BREAKING ! ACCORD Rennes-Clermont pour un transfert de 11M€ + 2M€ en bonus pour Alidu Seidu ! ❤️🖤 Tout va s’accélérer avec l’élimination très probable du Ghana de la CAN. (@sebnonda) pic.twitter.com/1VsfhrIfay — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 23, 2024

Le coach rennais s’est exprimé sur la situation de son défenseur et estime qu’il a besoin de deux joueurs à droite dans son effectif, ni plus ni moins. Guéla Doué et Assignon sont les 2 latéraux droit bretons, mais avec l’arrivée de Seidu cela pourrait changer !

« Si Lorenz s’interroge ? On n’a pas échangé pour l’instant à ce sujet, a répondu le Julien Stéphan. J’ai deux latéraux droits à disposition en l’état, Guéla (Doué) et Lolo, et on a besoin de deux joueurs sur ce poste. Doubler les postes sur la ligne arrière me semble important, pour une question de concurrence, d’équilibre, et pallier toutes éventualités dans l’enchaînement des matches. Si un troisième arrive, alors oui, il y aura certainement besoin d’une discussion, mais pour l’instant ce n’est pas le cas », rapporte Ouest France.

Selon l’Equipe, Assignon ne s’imagine pas dans un rôle de doublure et Rennes ne fermerait pas la porte à un départ depuis que Guela Doué, titularisé lors des quatre derniers matches, s’est imposé comme une alternative crédible à ce poste. Des clubs de Ligue 1, d’Angleterre ou d’Allemagne seraient intéressés.