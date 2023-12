Mercato concurrents OM : Un taulier du RC Lens affole la Premier League, il a tranché !

Auteur d’une très bonne saison l’an dernier, Kevin Danso fait partie des joueurs suivis en Premier League. Le défenseur autrichien n’a en revanche aucune envie de lâcher le club de Ligue 1 !

Après une belle saison, le RC Lens est en Ligue des Champions ! Le club du Nord n’a pas réussi à s’y maintenir mais a au moins la Ligue Europa pour continuer son aventure européenne pour la suite de la saison. l’un des artisans de ce beau parcours : Kevin Danso !

Danso veut rester à Lens et finir la saison

Après les départs d’Openda ou encore de Seko Fofana, Danso est l’une des pièces maîtresses de Franck Haise. Foot Mercato explique ce dimanche dans un article que beaucoup de clubs en Premier League s’intéressent à son profil. Seulement, l’Autrichien n’a aucune envie de partir !

En effet, avec la belle saison qu’il a réalisé l’an dernier et les prochaines échéances qui vont se présenter pour Danso, le défenseur n’a aucune envie de quitter ses coéquipiers. Le défenseur reste concentré sur la suite de la saison et réfléchira certainement à son avenir à l’issue de cette dernière.

🚨Exclu 🔴🟡 #mercato #PremierLeague

Kevin Danso plait beaucoup en PL et plusieurs clubs ont sondé l’entourage du joueur pour un transfert cet hiver. Réponse de l’intéressé : il veut jouer la Ligue Europa avec le RC Lens et ne voulait pas abandonner ses potes en cours de saison.… pic.twitter.com/LJY5sqlKWf — Sébastien Denis (@sebnonda) December 24, 2023

Danso était proche de Naples

« J’étais proche de Naples parce qu’ils me voulaient vraiment. Et j’y ai vraiment pensé parce que cela correspondait aux clubs dont je parlais. C’est à Naples que Maradona a joué et le club vient de remporter le championnat italien. J’étais partagé entre les deux, mais j’ai parlé au club, au manager, à ma famille et nous avons pris ensemble la décision de rester », expliquait il y a quelques semaines Kevin Danso