Mercato concurrents OM: Une cible du LOSC volée par Galtier à Nice ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). L’OGC Nice et Christophe Galtier pourrait voler une des cibles du LOSC au poste de gardien de but.

Le LOSC doit trouver un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Avec le départ de Mike Maignan vers le Milan AC, un portier de haut niveau est désormais attendu chez les champions de France. Depuis des mois, Lille suit de près les performances d’Ersin Destanoglu, jeune gardien de but du Besiktas. Le portier turque a la côte un peu partout en Europe mais il pourrait échapper au LOSC en s’engageant avec Nice. Club qu’un certain Christophe Galtier pourrait entraîner dès la saison prochaine.

Galtier prêt à voler une cible du LOSC ?

A LIRE: MERCATO OM: GERSON, POURQUOI ÇA TRAÎNE…

En effet, selon les informations d’Ignazio Genuardi, l’OGC Nice serait plus qu’intéressé par le recrutement du portier international espoir turc. Evalué à 12 millions d’euros par le Besiktas, Destanoglu pourrait évoluer sur la Côte d’Azur pour moins cher. Nice aurait formulé une première offre de 5M d’euros, jugée bien insuffisante par le club turc. Cependant, l’affaire pourrait se conclure aux alentours de 8M + certains bonus. Cela pourrait être un vilain coup de la part de Christophe Galtier envers le LOSC.