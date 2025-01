Mercato concurrents OM : une nouvelle priorité à 20M€ pour l’AS Monaco ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco cherche à recruter un attaquant cet hiver, avec Mika Biereth de Sturm Graz comme priorité, bien que le club fasse face à une demande de 20 millions d’euros, tandis qu’une alternative, Tolu Arokodare de Genk, est également envisagée.

L’AS Monaco cherche activement un attaquant pour compenser l’absence de Folarin Balogun, blessé à l’épaule et forfait pour plusieurs mois. Après avoir envisagé un prêt, le club monégasque se dirige désormais vers l’achat d’un n°9 cet hiver. Selon FootMercato, parmi les pistes sérieuses, Mika Biereth, attaquant danois de Sturm Graz, est en tête. L’attaquant de 20 ans, passé par Arsenal, a marqué 20 buts et délivré 9 passes décisives en 38 matchs depuis son arrivée en Autriche, dont 2 buts en Ligue des Champions. Son profil d’attaquant de surface et son sens du but sont des atouts recherchés par Adi Hütter, l’entraîneur monégasque.

Mika Biereth priorité de l’AS Monaco ? Tolu Arokodare plan B ?

Cependant, l’opération pourrait être coûteuse, car le Sturm Graz réclame environ 20 millions d’euros pour libérer son joueur, acheté pour 4,7 millions l’été dernier. Si cette somme semble élevée, l’AS Monaco explore aussi d’autres options, comme celle menant à Tolu Arokodare, attaquant nigérian de Genk (24 ans), auteur de 13 buts et 5 passes décisives en Jupiler Pro League cette saison.