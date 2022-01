Mercato concurrents OM : Une offre de dernière minute au LOSC pour Renato Sanches?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). D’après les informations de Fabrizio Romano, les Lillois ont bien reçu une offre pour Renato Sanches de la part de l’AC Milan !

Cet hiver, le LOSC ne s’est séparé que de l’ailier Jonathan Ikoné, parti pour la Fiorentina ainsi que de Reinildo qui devrait s’engager avec l’Atletico Madrid. Le journaliste Fabrizio Romano relaye l’information de Gianluca Di Marzio à propos d’un départ de Renato Sanches.

Les Lillois auraient bien reçu une offre de la part de l’AC Milan pour une signature dès cet hiver. Le milieu portugais ne voudrait pas quitter le LOSC ce lundi mais il reste encore quelques heures pour négocier entre les deux clubs.

A LIRE : Mercato OM : Longoria a raflé la très jeune pépite Emran Soglo ?

L’AC Milan l’a en tout cas placé dans sa short-list et espère bien le récupérer… Si un accord n’est pas trouver cet hiver, nul doute qu’ils passeront à l’attaque lors du mercato d’été. Il est l’une des priorités des Milanais depuis plusieurs mois.

AC Milan made a proposal today to sign Renato Sanches immediately, @DiMarzio reveals. No full agreement with Lille and same for personal terms, short time to negotiate. 🇵🇹 #ACMilan

He’s been a priority for AC Milan for months – Renato Sanches’ gonna be top of the list again.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022