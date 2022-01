Mercato OM : Longoria a raflé la très jeune pépite Emran Soglo ?

Pablo Longria a renforcé son équipe première avec trois joueurs expérimentés (Bakambu, Kolasinac et Gigot (pour juin)), il travaille aussi sur de très jeunes prospects. Après Elmaz, il aurait convaincu un jeune talent de Chelsea, Emran Soglo…

En effet, selon le média Football Scottland, Emran Soglo aurait trouvé un accord avec l’OM. Le milieu de terrain était courtisé par les Rangers, West Ham et le Bayern Munich.

Soglo, 16 ans, en route vers l’OM ?

Le joueur de 16 ans, libre, était un élément clé de l’équipe B de Chelsea dixit le média écossais. Marseille serait prêt à annoncer l’officialisation de son arrivée après la conclusion d’un accord. Le gaucher pourrait donc rejoindre le centre de formation de l’OM. A confirmer.

EXCLUSIVE! Rangers miss out on ex-Chelsea starlet Emran Soglo after Marseille transfer shootout Full story @Football_Scot https://t.co/RwV8tw0YDz — Mark Hendry (@mhendry92) January 30, 2022

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. (…) L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)