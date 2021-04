Mercato concurrents OM : Une offre est tombée pour Galtier et il serait tenté de l’accepter !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Actuellement coach du LOSC, Christophe Galtier aurait bien reçu une offre pour la saison prochaine !

Sur le banc du LOSC, Christophe Galtier a donné entière satisfaction. Dimanche dernier, il a offert un spectacle digne de ce nom en renversant totalement le Lyon de Rudi Garcia. C’est d’ailleurs ce club qui serait venu aux renseignements pour lui faire signer un contrat et remplacer l’ancien coach de l’OM.

France Football annonçait que des discussions ont eu lieu entre les deux parties mais pour le moment, aucun accord ni offre n’aurait été proposé. En revanche, Fabrizio Romano, journaliste italien souvent bien informé, affirme que l’OGC Nice s’est penché sur la possibilité de voir Christophe Galtier sur son banc.

A LIRE : Mercato concurrents OM: Lille vise une pépite anglaise d’Eredivisie ?

En effet, les Aiglons auraient proposé un contrat à l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne et ce dernier serait très tenté de les rejoindre. Des discussions seraient entamées pour une trouver un accord dans les prochaines semaines !

Lille manager Christophe Galtier has received an official proposal from OGC Nice. He’s ‘really tempted’ – talks ongoing to reach an agreement soon. 🔴🇫🇷 #Nice #Lille #Ligue1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2021