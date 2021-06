Mercato concurrents OM: Une offre italienne pour un attaquant de Monaco ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Un attaquant qui arrive en fin de contrat avec l’AS Monaco intéresse plusieurs clubs. La nouvelle équipe de Maurizio Sarri serait sur la piste du joueur.

L’AS Monaco sort d’une saison très réussie. Avec un effectif très jeune, Niko Kovac a pu réaliser un très bon exercice, notamment grâce à ses attaquants. En effet, Wissam Ben Yedder et Kévin Volland ont porté les Monégasques cette saison avec 36 buts à eux seuls inscrits. Cependant, un autre buteur de l’AS Monaco pourrait quitter le Rocher cet été librement, peut-être à destination de l’Italie.

Stevan Jovetic sur les tablettes de la Lazio Rome ?

Arrivé en 2017 du côté de Monaco, alors qu’il était annoncé à l’Olympique de Marseille, Stevan Jovetic ne manque pas de prétendants. En effet, Nice et Grenade seraient sur la piste de l’attaquant monténégrin. Seulement, un top club italien serait aussi dans la course pour accueillir le joueur. Selon les informations de Sky Italia, la Lazio Rome serait intéressé par le joueur libre de tout contrat. Ce serait le troisième club italien après la Fiorentina et l’Inter Milan.