Mercato concurrents OM : Une ouverture pour 2 tops clubs européens dans le dossier chaud du Stade Rennais?

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Ce lundi, nous apprenions d’Angleterre qu’Eduardo Camavinga ne va pas prolonger son contrat avec le Stade Rennais.

Rennes tente tant bien que mal de faire prolonger le contrat d’Eduardo Camavinga, sa pépite qui a explosé la saison dernière en Ligue 1 et que l’on a vu porter le maillot de l’Equipe de France.

Le tout jeune international ne manque pas de courtisan. En discussions avancées avec le Real Madrid lors du mercato d’été 2020, il ne semble pas avoir perdu la cote qu’il avait en Espagne. The Athletic nous informe ce lundi que le milieu de terrain n’envisage pas de prolonger avec les Bretons.

Une nouvelle qui ravit les dirigeants du Real Madrid et de Manchester United qui restent à l’affût et comptent bientôt passer à l’action pour le récupérer. Les Rennais ont de leur côté trouvé un remplaçant à Camavinga selon un média russe : Tony de Vilhena.

Camavinga set to reject new Rennes contract

