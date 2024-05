Mercato Concurrents OM: Une première offre de 100M€ du PSG ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Le Paris Saint-Germain suit plusieurs pépites de Ligue 1 mais pourrait aller en Serie A chercher un nom pour remplacer Mbappé !

En effet, selon la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain a fait une offre de 100 M€ pour convaincre Naples de laisser filer Khvicha Kvaratskhelia. pour rappel, le Napoli n’avait déboursé que 10 M€ pour le recruter en 2022. Reste qu’Aurelio De Laurentiis veut garder son ailier gauche de 23 ans qui dispose d’un contrat jusqu’en 2027. Le président de Naples veut lui faire signer un nouveau contrat avec un salaire revalorisé et surtout une clause libératoire estimée à 150 M€. Le PSG aimerait donc séduire le joueur avant…A LIRE AUSSI : Benatia réfute une réunion avec un coach étranger et des échanges avec un coach français ! ❌ Confirmation pour Raffaele Palladino ! Le Parisien confirme pour Conceiçao ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Paris veut Kvaratskhelia !



Selon FootMercato, le PSG aimerait s’offrir les deux jeunes talents du LOSC. « Paris prépare d’ores et déjà les futurs mercatos. Luis Campos et la cellule de recrutement du PSG ont prévu de superviser dans les prochaines semaines deux cracks lillois formés au Domaine de Luchin, à savoir Leny Yoro et Lucas Chevalier. » Le LOSC ne bradera pas ses deux jeunes talents, le PSG va devoir proposer de grosses sommes pour espérer les recruter.

Leny Yoro et Lucas Chevalier dans le viseur du PSG ?

🚨 Exclu 🔴🔵

▪️ le PSG et Luis Campos veulent continuer de franciser leur effectif et vont superviser 2 cracks du LOSC

▪️ le jeune et talentueux DC Lenny Yoro plait beaucoup au PSG

▪️ idem pour le gardien Lucas Chevalier. Campos serait tenté de l’acheter et de le laisser en prêt… pic.twitter.com/SRks0QnNMd — Sébastien Denis (@sebnonda) November 7, 2023



Formé à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche impressionne lors de cette exercice 2023-2024. Le milieu offensif de 22 ans, est, aujourd’hui, considéré comme l’une des révélations de cette saison en Ligue 1. Avec 7 buts et 3 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, l’international espoirs français (6 sélections) se distingue par un volume de jeu déroutant et une maturité d’ores et déjà impressionnante. Il est l’un des grands artisans de la deuxième place actuelle de l’AS Monaco derrière le Paris Saint-Germain. L’Équipe révélait ce vendredi que le club de la capitale aurait même entamé les négociations avec la direction monégasque pour envisager le transfert d’Akliouche. Au delà de l’aspect technique ou physique, un autre ingrédient est de plus en plus important aujourd’hui dans la construction d’une carrière, la préparation mentale au football !

A LIRE AUSSI:Mercato: Fonseca dément tout accord avec l’OM

Akliouche dans le viseur de gros clubs européens

🚨🔴⚪️🇫🇷🇩🇿 #Ligue1 | ➡️ Le PSG est bien intéressé par Maghnes Akliouche ❗️ ✅️ Il correspond profil recherché par Luis Campos, à savoir des jeunes joueurs avec un fort potentiel 🆕️ Des premiers échanges ont déjà eu lieu avec l’entourage du joueur pour connaître la… pic.twitter.com/kZwGOOR5An — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 11, 2024

D’après les informations de Foot Mercato, des premiers échanges ont d’ailleurs eu lieu avec l’entourage du franco-algérien, même si ce dernier se sent bien sur le Rocher. Le prodige du club de la Principauté serait même tout en haut de la liste dressée par Luis Campos. Le dirigeant portugais voit en lui de nombreuses qualités et le considère ainsi comme un joueur parfait pour le futur du club à l’heure où Kylian Mbappé vient d’officialiser son départ à l’issue de la saison dans une vidéo publiée sur son compte X. Des grosses écuries européennes telles que Naples seraient également intéressées par le joueur.

Récemment interrogé sur les performances de Maghnes Akliouche, l’entraîneur de l’ASM n’avait d’ailleurs pas manqué de saluer le rendement de son protégé: « Je suis content de son développement. Il réalise une saison fantastique en étant encore un jeune joueur, a affirmé Adi Hütter. Il ne faut pas oublier que ce n’est que sa deuxième saison en Ligue 1. Dès mon arrivée, j’ai tout de suite vu son talent. Peut-être qu’avant, il manquait d’agressivité dans les duels et n’était pas assez décisif. Aujourd’hui, il en est à sept buts et trois passes décisives. Je suis content de ses performances », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM – Lorient (Ligue 1): à quelle heure et sur quelle chaîne ?