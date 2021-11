Mercato concurrents OM : Une recrue estivale de Rennes déjà convoitée par un grand d’Europe !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). Rennes pourrait être sollicité pour ses jeunes ailiers, car après le belge Doku c’est au tour de la recrue Sulemana d’être visée par Liverpool !

En effet selon les informations du média Fichajes, Liverpool surveille de près le jeune Kamaldeen Sulemana. Les Reds pourraient privilégier cette option plutôt que la piste Doku, souvent blessé et dont le montant demandé est exorbitant (60M€ ont été évoquée). Cependant Rennes ne va pas laisser filer Kamaldeen Sulemana , le club breton l’a recruté en provenance de Nordsjaelland contre un chèque de 15M€ l’été dernier.

Recruté pour 26 millions d’Euros à l’été 2020 en provenance d’Anderlecht, le Stade Rennais n’avais pas hésité a casser sa tirelire afin de s’attacher les services de Jérémy Doku. Un an après, le Belge a montré des qualités mais a aussi fait preuve d’irrégularité et de maladresse dans le dernier geste. Malgré tout, il reste très important pour le groupe rennais et son coach Bruno Génésio. Déjà blessé depuis sept semaines, il s’est de nouveau fait mal au genou alors qu’il était bientôt prêt a reprendre la compétition…

C’est un coup dur pour lui et pour nous– Génésio

« Oui il y a de l’inquiétude. Ce n’est pas une blessure bénigne. C’est le ligament latéral externe qui est touché. On verra dans dix jours pour en savoir un peu plus sur sa durée d’indisponibilité. Il était très bien et avait fait beaucoup d’efforts pour revenir. C’est un coup dur pour lui et pour nous » Bruno Génésio: Conf de presse (15/10/21)