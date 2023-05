Mercato concurrents OM : Une révélation du RC Lens, priorité d’un top club italien !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) L’avenir de Lois Openda au RC Lens est menacé par l’intérêt concret de l’AC Milan !

Il est l’une des révélations du RC Lens : Lois Openda a été très important dans la saison des Sang et Or qui lutte actuellement pour une place en Ligue des Champions. D’après Gazzetta Dello Sport, l’attaquant belge est la priorité de l’AC Milan afin de renforcer son secteur offensif. Le club italien serait prêt à mettre 25M€ pour s’attacher ses services.

Loïs Openda s’était exprimé au sujet de son avenir sur Prime Vidéo. « C’est forcément un objectif de pouvoir jouer cette Ligue des Champions avec le RC Lens parce qu’on a bâti cette équipe pour se qualifier. Je pense qu’on le mérite pour tout ce qu’on a fait depuis le début de la saison. Avec tous les joueurs de ce vestiaire, je pense qu’on pourrait faire quelque chose de bien en Ligue des Champions. On a un collectif très fort, on est comme des frères, on a notre coach qui est comme notre papa. On est tous vraiment soudés, il n’y a pas de différence, quelqu’un qui est de côté. Il y a de toutes les origines dans le vestiaire. On est tous ensemble et je pense que ça se voit après les matchs, dans le vestiaire et à l’entraînement. On est toujours de bonne humeur »