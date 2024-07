Mercato concurrents OM : Will Still veut réccupérer un de ses anciens éléments à Lens !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Racing compte remanier son effectif durant ce mercato. Après avoir changé tout son staff, le Racing club de Lens aimerait reconstruire une nouvelle équipe pour son nouveau coach Will Still.

🚨EXCL: 🔴🟡🇫🇷 #Ligue1 | 🆕️ Lens s’intéresse à Alexis Flips, le milieu offensif d’Anderlecht ✅️ Profil validé par Will Stillhttps://t.co/wGdC5ljHde pic.twitter.com/LZFcRpDKzx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 4, 2024

Alors que Lens est en tête dans le dossier Mikautadze, le club nordiste ne compte pas attendre sa signature pour recruter d’autres joueurs. Le Racing club de Lens aimerait s’attacher les services du milieu offensif Alexis Flips. Le joueur de 24 ans est sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2028. Le droitier connaît bien la Ligne 1, en effet il a évolué à Ajaccio, Lille ou encore le Stade de Reims. Durant son passage au Stade de Reims il a même fréquenté Will Still, nouveau coach de Lens. Le joueur a été prêté en Turquie (12 matchs joués) par le ’Anderlecht, néanmoins le club belge compte sur son joueur sous contrat jusqu’en 2028. Reste à voir si Will Still et Lens arriveront à attirer le joueur avec le projet proposé par le club artésien.

lire aussi: Mercato OM : De Zerbi veut à tout prix ce joueur à 30M€ !