Mercato concurrents : Rennes s’offre une recrue à 15M€ !

La huitième recrue de l’été est arrivé du côté de la Bretagne. Le Stade Rennais s’est offert Fabian Rieder. Le milieu de terrain suisse de 21 ans s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club breton, alors que son transfert des Young Boys de Berne serait d’environ 15 millions d’euros.

Rennes pour suit son mercato. Et les Bretons ont enregistré une nouvelle arrivée avec Fabian Rieder. Engagé jusqu’en 2027, le nouveau international Suisse poursuivra sa carrière en France. Très en vue la saison dernière en Suisse avec les Young Boys avec 9 buts et 11 passes décisives en 43 matchs. Le joueur de la Nati aura convaincu les Rouges et Noirs de mettre 15 millions pour l’enrôler. À voir si sa carrière explosera en Ligue 1 pour celui qui sera sûrement amené à remplacer Flavien Tait.

𝑷𝒓𝒆̂𝒕 𝒂̀ 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓 𝒆𝒏 𝒔𝒄𝒆̀𝒏𝒆 ✨ Fabian Rieder rejoint les Rouge et Noir ! 💎🇨🇭 pic.twitter.com/q1rZhk6CzF — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 31, 2023

Rennes actif sur cette fin de mercato

🔥 ÖZEL – Rennes, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Hatayspor, 5 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde edecek. ✈️ Bertuğ, sabah sağlık kontrolü ve resmî sözleşme işlemleri için Fransa’ya uçacak.#yüzdeyüz pic.twitter.com/xT7u4MMI3b — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 28, 2023

Souhaitant un renfort par ligne, Rennes s’active durant ces 2 derniers jours de mercato. Selon la presse turque et Le Parisien, le club breton serait proche de signer le buteur turc d’Hatayspor Bertug Yildirim. Le journaliste Benjamin Quarez affirme que l’avant-centre de 21 ans a déjà informé ses coéquipiers de son départ pour la France. Le montant de la transaction serait estimée à 5 millions d’euros.

Rennes tient son renfort offensif avec Bertug Yildirim (21 ans). L’attaquant d’Hatayspor a déjà informé ses coéquipiers de son départ pour la France. C’est en passe de se faire. #mercato — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2023

Davinson Sanchez à Rennes ?

Désireux de s’attacher les services de Davinson Sanchez, le Stade Rennais a formulé une offre de 9 M€ auprès de Tottenham pour son expérimenté défenseur central colombien. https://t.co/FriqLqPsLC pic.twitter.com/PfpqkQrIkw — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2023

D’après le journal l’Équipe, le club s’est également positionné sur le défenseur de Tottenham, Davinson Sanchez. Le Stade Rennais a formulé une offre de 9 millions d’euros pour l’international colombien aux 54 sélections. Sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur de 27 ans a disputé 206 matchs avec les Spurs. Le club anglais demanderait entre 10 et 15 millions d’euros pour vendre son joueur. Un accord entre les deux parties serait proche.

