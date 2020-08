Mercato concurrents OM : Lyon veut garder l’une de ses pépites, le PSG s’active sur le dossier Camavinga, un nouveau gros transfert au LOSC…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents OM… Au menu ce lundi : Lyon veut garder l’une de ses pépites, le PSG s’active sur le dossier Camavinga, un nouveau gros transfert au LOSC…

Mercato concurrents OM : Un nouveau gros transfert pour le LOSC ?

Titulaire incontestable sur le côté droit de la défense lilloise, Zeki Çelik va sans doute quitter le nord de la France. L’international turc à la côte en Angleterre.

Bien qu’important dans l’effectif de Christophe Galtier, Zeki Çelik (23 ans, 23 matchs de L1 la saison passée) dispose d’un bon de sortie. L’international Turc dispose de l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif Lillois, et Gérard Lopez souhaite rentabiliser ça en le vendant au prix fort. Une situation qui a alerté des écuries anglaises, qui se sont positionnées pour le recruter.

EVERTON en avance, TOTTENHAM EN EMBUSCADE

Selon le Times, Everton est en discussion avancée avec Çelik. Un accord serait même proche entre le club de de Liverpool et le clan du Lillois. Malgré la concurrence de Tottenham, Everton garde une longueur d’avance sur ce dossier. En cas d’arrivée chez les Toffes, Celik sera en concurrence avec un autre ancien de Ligue 1, Djibril Sidibe. Mais une fois l’accord bouclé avec le joueur, il faudra négocier avec le club. Et ça s’annonce compliqué : Lille attend au moins 20 millions d’euros pour libérer son international Turc, sous contrat jusqu’en 2023.

Powerful in defensive duels and a good provider of crosses, Celik has been earmarked by Mourinho as a component of the “better, more balanced squad” he wants to create, writes @DuncanCastles#THFC #EFC https://t.co/YemYyBwArM — Times Sport (@TimesSport) August 2, 2020

Mercato concurrents OM : Lyon veut se débarrasser d’un flop et blinder une de ses pépites !

Après un début de mercato assez calme, Lyon s’active en coulisse. Le club de Jean Michel Aulas a offert un bon de sortie à Youssouf Koné, et veut blinder Melvin Bard !

Bien qu’ayant brillé lors des matchs de préparation, le jeune latéral Melvin Bard (19 ans), n’avait finalement pas été retenu par Rudi Garcia pour la finale de la coupe de la ligue, perdue face au PSG. Une décision qui avait scandalisé de nombreux fans Lyonnais, mécontents du traitement réservé au jeune Gone. Mais alors qu’on pensait que cette mise à l’écart signifie que le club ne comptais pas sur lui, il n’en est finalement rien.

Youssouf Koné sacrifié pour Bard ?

Le club des bords du Rhône va se donner les moyens sportifs et financier pour retenir le jeune espoir. Selon L’Equipe, le club cherche une porte de sortie à un autre latéral sous contrat, Youssouf Koné. Arrivé l’an passé en provenance de Lille, l’international Malien n’a pas convaincu. Les Gones cherchent donc à s’en séparer et l’ont proposé sous forme de prêt avec option d’achat à plusieurs clubs. Un départ de Koné permettrait d’installer Bard en tant que doublure de Maxwel Cornet à gauche.

Et en plus de cette avancée sportive, Lyon a aussi proposé 2 ans de contrats supplémentaires à Melvin Bard, assortis d’une nette augmentation de salaire. Le joueur souhaite pour l’instant réfléchir, et il attendrait aussi d’autres offres, notamment du Bayern Munich avant de se décider. Nul doute qu’un départ de l’un des éléments les plus prometteurs de leur centre de formation provoquerait un séisme entre Rhône et Saone.

Mercato concurrents OM : Le PSG passe à l’action pour une pépite de L1 ?

Révélation de la saison passée, Eduardo Camavinga est convoité par les plus grands clubs européens. Le jeune milieu français pourrait finalement rester en Ligue 1 : Le PSG lui ferait les yeux doux !

Auteur d’une première saison pleine en L1 avec le Stade Rennais (25 matchs, 1 buts, 2 passes décisives), le prometteur Eduardo Camavinga (17 ans), a quasiment toute l’Europe à ses pieds. Convoité par le Bayern Munich, et surtout par le Real Madrid, qui le veulent pour 2021, Camavinga pourrait finalement rester en Ligue 1. Le PSG est entré dans la course et contrairement à ses concurrents, ils ne veulent pas attendre !

Le joueur est en plein doute

Selon le 10 sport, le PSG va passer la vitesse supérieure et prépareraient une offre pour le faire venir tout de suite. Ce qui est un avantage par rapport notamment au Real qui souhaite prendre son temps, et le faire signer en 2021.

Une approche directe qui ne laisserait pas insensible le milieu de terrain, qui laisse la porte ouverte au club de la capitale. Néanmoins, ces derniers devront être convaincants : le Stade Rennais ne lâchera pas sa pépite facilement. Le club Breton ne perd pas espoir de prolonger le contrat de Camavinga, qui se termine en 2022. Un départ du joueur devrait se négocier autour des 60 millions d’euros.