Mercato – Coronavirus : Vers une grosse chute des valeurs marchandes?

Ouest-France a donné carte blanche à Daniel Cohn-Bendit pour évoquer le sport de demain. Selon l’homme politique, les valeurs marchandes vont subir une énorme chute…

Ouest-France a donné la parole à de nombreuses personnalités sur le sujet du sport de demain. Daniel Cohn-Bendit a eu carte blanche pour évoquer cette question.

Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d’euros et non plus 200 M€ — COHN-BENDIT

Selon l’homme politique et journaliste, les valeurs marchandes risquent de chuter, et pas qu’un peu. Il prend notamment l’exemple de Kylian Mbappé.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 – Coronavirus : Les joueurs ne veulent pas reprendre le championnat?

« Demain, Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d’euros et non plus 200 M€. Et qui pourra l’acheter ? Il va y avoir une régulation de fait. Aller encore plus loin sur un salary cap serait nécessaire. C’est une réorganisation qui ne passe pas seulement par le salaire des joueurs, mais aussi par le droit à l’image et la publicité. Il faut casser le système des managers, de ceux qui font des affaires »

Daniel Cohn-Bendit – Source : Ouest-France