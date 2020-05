Mercato : Courtisé par l’OM cet hiver, cette pépite du PSG fait machine arrière !

Les clubs français sont entrés en concurrence dans le recrutement des jeunes joueurs de moins de 18 ans, ils n’hésitent plus à courtiser les pensionnaires des autres centre de formations de l’hexagone. C’est le cas de l’OM qui surveille un jeune du PSG…

Kays Ruiz-Atil était selon l’Equipe encore en contacts cet hiver avec l’OM, Dortmund, Arsenal et Chelsea avant que ces pistes s’évanouissent. Alors que son contrat se terminera en 2021 avec le PSG, le milieu de terrain avait ouvert la porte à un départ lors d’un live sur Instagram : « Si le PSG ne veut pas me faire m’entraîner avec les pros, il y a d’autres clubs. Ce n’est pas au PSG que ça va se terminer. Il y a des clubs qui m’ont proposé de m’entraîner avec les pros et de descendre en réserve pour les matches. »

Finalement le joueur de 17 ans a rectifier ses propos en publiant un post sur ce même réseaux social, il précise qu’il veut rester à Paris…

Kays Ruiz-Atil ne pense plus à un départ ?

« Je suis jeune et je déborde d’ambition je ne pense pas que c’est un défaut. Mon éducation m’oblige par moments à dire ce que je pense avec l’humilité qui me caractérise. Ma priorité est de rendre à mon club formateur tout ce qu’il m’a donné à travers la qualité de sa formation mais aussi le souci de mon bien-être personnel. Je souhaite m’inscrire dans la durée afin de continuer à progresser et m’épanouir dans le futur. » Kays Ruiz-Atil – source : Insgtagram