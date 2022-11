Concurrents OM : Juninho détruit Aulas et n’épargne pas Rudi Garcia !

FCM vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (OGC Nice, Lyon, PSG, Rennes, LOSC, Lens…) Juninho était sur les ondes de RMC ce mardi soir. Le Brésilien n’a pas été tendre avec Jean-Michel Aulas !

Jean-Michel Aulas a souvent voulu appuyer sur l’identité lyonnaise et n’a pas hésité à laisser sa chance à Juninho au poste de directeur sportif. L’ancienne légende du club n’a cependant pas bien vécu son passage au club.

Pardonner c’est une chose très compliquée pour moi quand tu vas trop loin — Juninho

Sur les ondes de RMC ce mardi, dans l’émission Rothen S’enflamme, le Brésilien est revenu sur son passage mouvementé à Lyon et sa relation très difficile avec Jean-Michel Aulas. Il n’a pas épargné Rudi Garcia, l’ancien coach de l’OM.

« Jean-Michel Aulas, il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul. Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer, mais cela ne me dérange plus. On le connait, il parle et c’est comme ça. Moi je tourne la page. J’ai été déçu avec beaucoup beaucoup de choses et peut-être lui aussi. Quand je tourne la page, c’est complètement. (…) Pardonner c’est une chose très compliquée pour moi quand tu vas trop loin. Mais bien sûr que ce n’est pas moi qui ai décidé tout seul. Si c’était moi, j’assumerais tout. (…) On a commencé, par exemple, à créer une ambiance de vestiaire. Bien sûr qu’il n’y avait que des Brésiliens qui arrivaient, car ce sont des compétiteurs et ils aiment gagner. Après Rudi a commencé à dire ‘Oui, tu protèges les Brésiliens’. Cela c’est faux. Il a parlé avec Maxence Caqueret en disant que je voulais que Jean Lucas joue à sa place. Regarde la mentalité de cet entraîneur. Regarde cela. (…) Je regardais les entraînements de Rudi. C’était tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. Parfois j’ai essayé de discuter. L’entraînement était filmé et j’ai demandé au mec la vidéo pour lui donner certaines images afin de discuter avec l’entraîneur. (…) Cela commençait à gêner Rudi, mais la porte était fermée. Donc c’est là que, peut-être, Jean-Michel Aulas a vu que le problème était beaucoup plus grand. Il a laissé (couler), il a laissé et après c’est fini. »Juninho – Source : RMC (Rothen S’enflamme) (08/11/22)

