Mercato : « Cuisance doit se battre pour rester à l’OM ! »

Buteur face à Rennes, Jorge Sampaoli a confirmé en conférence de presse d’après-match vouloir garder Michael Cuisance à la fin de la saison. Le milieu marseillais, très décevant depuis son arrivée en prêt du Bayern Munich, semble avoir la confiance de son coach.

Une année de plus pour cuisance à l’om?

Dans notre émission d’hier soir, notre invité Yacine Youssli (@yacine_youssli) pense que Michael Cuisance devrait continuer l’aventure marseillaise, pour le bien de sa carrière.

« Si j’étais l’agent de Cuisance, je lui conseillerai d’essayer de se battre et de rester à Marseille. La trajectoire de Cuisance me fait penser à celle de Bruno Cheyrou qui était, à l’époque, à Liverpool. Il a été prêté à l’OM et il s’est perdu. Il a essayé de se relancer en Ligue 1 et sa carrière a chuté. Quand tu es à l’OM et que tu viens d’un grand club, il faut que tu te battes parce que sinon, ta carrière prend un coup. » Yacine Youssli – Source: Football Club de Marseille