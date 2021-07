Mercato: David Luiz toujours intéressé par l’OM ?

Alors que son nom a été associé a de multiples reprises lors de ce mercato, David Luiz s’est éloigné de l’OM. Annoncé du côté de la Turquie, il n’aurait toujours pas pris de décision…

L’Olympique de Marseille a fait le choix de recruter Luan Peres, capable de jouer dans une défense à trois tout comme David Luiz. De son côté, le Brésilien a été annoncé de proche de l’Adana Demirspor, club qu’ont rejoint Balotelli et Belhanda cet été. Son président avait d’ailleurs confirmé en conférence de presse : »Les discussions avec David Luiz se poursuivent. Espérons que nous pourrons le finaliser. Quand les commissions sont élevées, il faut négocier un peu. » Mais il semblerait que cette piste n’aboutisse pas.

David Luiz hésite

En effet, d’après les informations du 10 Sport, l’ancien élément du PSG ne va pas rejoindre la Turquie, et serait toujours à l’étude de l’offre olympienne. Pas certains que cette proposition tienne toujours, surtout après le recrutement de Luan Peres ou encore de William Saliba. A moins que David Luiz, soit une piste alternative à la future probable vente de Duje Caleta-Car…

David Luiz, Ce n’est pas un joueur d’avenir

Denis Balbir s’est exprimé à travers son blog sur But Football Club, et n’était pas emballé par l’arrivée de l’ancien joueur du PSG :

« David Luiz, c’est très bien, mais ce n’est pas un joueur d’avenir. J’entends le discours qu’il faut des leaders, des joueurs expérimentés pour encadrer le vestiaire, mais ce n’est pas avec lui qu’on va bâtir un projet sur 10 ans. Oui, il a un gros vécu, une expérience internationale, européenne et même en Ligue 1 avec le PSG. Ce n’est pas complètement une mauvaise idée. Simplement on est davantage sur le recrutement d’un joueur de transition pour préparer l’avenir. Cela me donne quand même le sentiment d’un recrutement pour répondre à la frustration et à l’urgence de résultats. » Denis Balbir – Source: But Football Club (24/06/21)

CE N’EST PLUS FORCÉMENT UN LEADER– BAILLIF

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. A Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il na pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)