L’Olympique de Marseille a enregistré une nouvelle recrue en cette fin de semaine : William Saliba en prêt sec d’Arsenal. Le défenseur central s’est exprimé au micro de l’OM, expliquant pour quelle raison il a rejoint le club marseillais.

Après un prêt concluant à l’OGC Nice, tout le monde pensait que William Saliba allait renouveler son expérience avec les Aiglons. Pourtant, le défenseur central français a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Avec SAMPAOLI, j’aurai ces axes de progression — SALIBA

Ce dimanche, il s’est exprimé au micro de l’OM. Il a notamment expliqué les raisons qui l’ont poussées à rejoindre Jorge Sampaoli, le coach argentin qui aurait insisté pour le faire venir !

« On a parlé. Il me voulait dans son équipe. Il m’a expliqué que même si j’étais un bon joueur pour l’instant, j’avais beaucoup de choses à améliorer. Avec lui, j’aurai ces axes de progression. (…) La philosophie de jeu me plait. Je peux jouer à quatre, à gauche comme à droite. Tant que l’équipe est bien, je peux jouer partout » William Saliba – Source : Olympique de Marseille (18/07/21)