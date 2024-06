Mercato OM : « C’est un joueur qui plaît énormément à Conceição mais c’est très cher »

Nouvel extrait de l’émission l’Apéro Mercato de ce jeudi consacré aux dernières infos et rumeur mercato autour de l’Olympique de Marseille. Nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol évoque notamment la rumeur Lillian Brassier.

A lire aussi : « Zidane n’est pas honnête, il ment aux gens et aux passionnés de l’OM »

Sur le plateau de FC Marseille notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment sur le mercato de l’Olympique de Marseille et plus précisément l’intérêt supposé du club marseillais pour le défenseur central de Brest Lillian Brassier (25 ans)

« Lillian Brassier, c’est un joueur intéressant mais Brest en demande 12-15M€ donc ça pique un peu. Monaco était en janvier dernier. C’est un joueur qui plaît énormément à Sergio Conceiçao qui lui aussi avait essayé de le faire venir à Porto. C’est un bon défenseur central de Ligue 1 qui termine 3e avec Brest la saison dernière. Après il ne lui reste qu’un an de contrat donc il ne faut pas surpayer, 15M€ c’est très cher quand même. « , a déclaré le journaliste de FCM, Nicolas Filhol



A lire aussi : Un joueur de Ligue 1 visé et deux recrues 2022 sur le départ… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !