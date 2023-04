Mercato : Départ de l’ASM programmé pour ce gardien prometteur (fils d’une icone de l’OM) ?

Lisandru Olmeta, fils de l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, va quitter l’AS Monaco. Plusieurs clubs européens ont déjà manifesté leurs intérêts pour le recruter.

Actuellement au centre de formation de l’AS Monaco, Lisandru Olmeta ne devrait pas signer de contrat professionnel avec le club du Rocher. En effet, selon les informations de Nice Matin, le jeune gardien a annoncé à ses dirigeants vouloir quitter la principauté. Arrivé en 2020 au sein du centre de formation monégasque, le fils de Pascal Olmeta a communiqué sa décision de partir à l’issue de son contrat malgré une proposition de contrat intéressante mais trop tardive selon l’entourage du joueur. Plusieurs équipes auraient déjà manifesté leur intérêt pour accueillir le gardien de 17 ans lors du prochain mercato.

Info @Nice_Matin. Lisandru Olmeta va quitter l’AS Monaco. Il a pris la décision de ne pas signer son premier contrat professionnel sur le Rocher. #ASMonaco — Leandra Iacono (@LeandraIacono) April 14, 2023

Plusieurs courtisans pour Olmeta

Champion d’Europe des moins de 1è ans en 2022, Lisandru Olmeta devrait très rapidement retrouver un club. Plusieurs équipes ont déjà manifesté leur intérêt pour le jeune gardien de l’ASM. Le Stade Rennais, Lille et Troyes feraient partie des clubs susceptibles de l’accueillir. Manchester City et Chelsea seraient également à l’affût. Selon les informations du 10Sport, ce sont les Dogues qui seraient le plus avancés dans le dossier. Affaire à suivre.