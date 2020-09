Mercato : Des options dont deux à l’étranger pour ce défenseur de l’OM sur le départ ?

Un temps pressenti pour devenir la doublure de Jordan Amavi cette saison, Christopher Rocchia devrait quitter l’OM. Son coach l’avait fait savoir, le recrutement de Yuto Nagatomo le confirme…

Il y a quelques jours André Villas-Boas a été clair concernant l’avenir de Christopher Rocchia à l’OM : « J’avais laissé un peu la porte ouverte pour que cette personne soit Christopher, mais à cause de sa blessure au genou, on n’a pas eu la chance de faire une bonne pré-saison. C’est ma faute et à la fin j’ai perdu espoir. (…) Mais ça veut dire aussi qu’on doit chercher des options pour Christopher parce qu’il est en fin de contrat dans un an. »

Villas-Boas a opté pour Nagatomo

L’OM a opté pour le recrutement du japonais Yuto Nagatomo. Christopher Rocchia, qui sort d’une bonne saison en Ligue 2 à Sochaux, devrait changer d’air à un an de la fin de son contrat. Selon FootMercato, « Troyes en Ligue 2, Lucerne en Suisse, Heerenveen aux Pays-Bas ou encore Saint-Étienne gardent un œil sur Christopher Rocchia ». L’entourage du joueur s’est confié au média spécialisé dans les transferts…

Rocchia a déjà quelques pistes

« Contrairement à ce qu’il s’est dit, Christopher n’a jamais fait partie d’une liste d’indésirables. Il était apprécié par André Villas-Boas mais malheureusement, sa blessure contractée début juillet a tronqué sa préparation. Dès lors, il n’a pas pu avoir sa chance durant les amicaux avec l’OM. Marseille a préféré miser sur un élément d’expérience plutôt que Christo. (…) Il n’éprouve aucune rancœur et n’en veut à personne. Maintenant que la situation est clarifiée, il peut tourner la page et se concentrer sur un nouveau challenge et revenir à son idée première, grappiller du temps de jeu et faire une nouvelle saison pleine comme celle qu’il a pu réaliser à Sochaux. Il a déjà quelques pistes. » L’entourage de Christopher Rocchia – source : FootMercato (01/09/2020)