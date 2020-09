OM : Sakai chambre déjà Nagatomo dans le vestiaire

Arrivé depuis hier à Marseille, Yuto Nagatomo est déjà la cible des « chambrages » de ses coéquipiers. Son compatriote Hiroki Sakai a ouvert les hostilités !

Dernière recrue de l’OM, Yuto Nagatomo s’est entraîné aujourd’hui avec le club. Des premiers pas qui lui ont valu des gentilles moqueries par ses coéquipiers, qui l’ont plutôt bien accueilli dans le vestiaire.

SAKAI SE MOQUE DU FRANÇAIS DE NAgATOMO

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit l’ancien latéral de l’Inter essayer de s’exprimer en Français avec un intendant, qui distribue des masques dans les vestiaires. Son compatriote Hiroki Sakai filme la scène, et ne peut s’empêcher de rire. Un bon moment qui montre que l’ambiance est bonne au sein du groupe marseillais. Sakai et Nagatomo se côtoient en sélection national du Japon depuis plusieurs années…