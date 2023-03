Mercato : Des réserves et des attentes… Rothen et Di Meco ont un avis tranché sur l’avenir de Tudor à l’OM !

Après son interview dans L’Equipe ce mercredi, Igor Tudor fait la Une de l’actualité. Plusieurs consultants et journalistes ont donné leur avis sur le coach marseillais et certains espèrent le voir rester !

Depuis son arrivée à l‘Olympique de Marseille, on ne cesse de rappeler qu’Igor Tudor n’est pas du genre à s’inscrire dans la durée. Pire, il change quasiment chaque année de club. Pourtant, beaucoup espèrent le voir continuer son aventure dans le club actuel dauphin du PSG en Ligue 1. Malgré des réticences sur ses idées de jeu et sa non remise en question, Jérôme Rothen pense qu’il lui faut encore du temps. Eric Di Meco a expliqué au micro de RMC combien il serait déçu s’il quittait le club cet été !

« Il a du mal à faire son autocritique. Sa méthode est bonne, il a ses idées, mais il devrait se raviser sur certaines choses pour faire des matchs complets et que l’équipe soit un peu plus régulière sur 90 minutes. Et peut-être que lui sera plus régulier sur plusieurs années » Jérôme Rothen – Source RMC (29/03/23)

🎙 Manu Petit : « J’aime beaucoup de choses dans la méthode Tudor. Ce que j’aime moins, mais c’est dû à sa jeune expérience d’entraîneur, c’est qu’il est trop obtus. Ce qu’il a réalisé pour sa première saison à Marseille, c’est fantastique. Mais il doit encore apprendre. » pic.twitter.com/mNP40rEVIc — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 29, 2023

« S’il reste, peut-être qu’il continuera l’année prochaine en Ligue des champions. Il peut grandir avec le club, cette génération de joueurs, ces dirigeants. Ce serait, pour moi, dommage qu’il parte comme ça. Ce serait encore une fois un goût d’inachevé » Eric Di Meco – Source : RMC (29/03/23)

« Je suis exigeant, oui, c’est vrai. Je veux qu’on travaille, parce que plus tu travailles et mieux cela se passe le dimanche. Mais je ne vais pas au-delà de ce qui est possible, sinon nous aurions dix blessés par semaine. Après, si tu peux pousser à 100, pourquoi t’arrêter à 60 ? Si au-dessus de 100 tu te blesses, alors moi j’essaie toujours de viser le 99. Le problème, c’est que tout le monde ne voit pas les choses comme moi. Les joueurs s’habituent vite à travailler à 50 ou 60 %, et du coup ma façon de faire peut ne pas leur plaire. (…) Si on compare avec les autres sports, c’est dans le foot que l’on travaille le moins ! Quand tu vois ce que font certains sportifs… J’ai vu le programme hebdomadaire de Jakob Ingebrigtsen (un athlète norvégien spécialiste de demi-fond). Le lundi, 10 km le matin et 10 l’après-midi, le mardi, du fractionné, le mercredi, il enchaîne… De toute la semaine, il n’a pas un jour de repos, c’est ça le plus beau ! Le problème, dans le foot, c’est que tu peux avoir des résultats de plein de façons différentes, et donc tout le monde peut avoir raison. Tu peux dire : « On a travaillé tranquille et dimanche on a gagné. » C’est le seul sport où l’équipe la plus mauvaise peut gagner, et cela donne raison à beaucoup de monde. » Igor Tudor – L’Équipe (29/03/2023)