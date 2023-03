OM – MHSC : Trois absents importants du côté de Montpellier !

À trois jours du déplacement de Montpellier au Stade Vélodrome, Michel Der Zakarian a fait le point sur son groupe en conférence de presse.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier au Stade Vélodrome en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce mercredi, Michel Der Zakarian a fait le point sur les joueurs absents qui ne feront pas le déplacement à Marseille. Jordan Ferri, suspendu à la suite de son expulsion à Clermont, ne sera pas du voyage, tout comme Faitout Maouassa, toujours blessé à la cuisse. L’entraîneur du MHSC devra également se passer de Maxime Estève. Le défenseur central s’est fait une lésion abdominale contre Lens en février et n’est toujours pas remis. Der Zakarian pourra toutefois compter sur le retour de ses internationaux. Falaya Sacko, Kiki Kouyaté et Elye Wahi seront tous de la partie. Le club pailladin enregistre également les retours de Khalif Fayad, Léo Leroy, Joris Chotard et Enzo Tchato.

À LIRE AUSSI : Mercato OM: « Prolonger Guendouzi pour mieux le vendre? »

L’avis d’un spécialiste : « C’est le moment où jamais pour Montpellier de battre l’OM » – https://t.co/FU6xTxq4Ni pic.twitter.com/n7aNUlr0dD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 28, 2023

Le duo Wahi – Savanier peut faire de gros dégâts

« Élye Wahi sera l’une des principales menaces. Sa réussite est aussi due à son association avec Téji Savanier. Il est la rampe de lancement pour envoyer Élye Wahi sur orbite. Les appels dans la profondeur sont l’une des principales faiblesses de l’OM cette saison. Si les trois défenseurs centraux marseillais n’arrivent pas à gérer les départs en profondeur d’Élye Wahi, surtout avec un passeur de la qualité de Téji Savanier, ça peut faire de très gros dégâts. C’est un très bon buteur, mais il a aussi parfois besoin de quelqu’un qui distribue le jeu derrière lui. C’est aussi grâce à Savanier qu’il est aussi décisif cette saison. C’est un jeune joueur, il n’a que 20 ans mais c’est déjà un tueur devant le but. Il y aura aussi d’autres joueurs à surveiller. Je pense à un joueur comme Arnaud Nordin. Depuis le retour de Der Zakarian, il a retrouvé de la confiance. Il y a aussi Faitout Maouassa qui peut apporter beaucoup d’intensité dans les duels. Ils ont des profils rapides et techniques qui peuvent poser des problèmes à la défense marseillaise. » Julien Castanheira – Football Club de Marseille (28/02/2023)