Mercato : Deulofeu veut vraiment rejoindre l’OM?

Pisté par l’Olympique de Marseille au mercato hivernal, Gerard Deulofeu est finalement resté avec l’Udinese, club avec lequel il est sous contrat. S’il a évoqué son avenir et un départ vers un club plus huppé, Mundo Deportivo croit savoir qu’il serait intéressé par l’OM…

Lors des derniers jours du mercato, les Anglais insistaient pour récupérer Bamba Dieng à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria aurait donc coché quelques noms pour le remplacer et le nom de Gerard Deulofeu est arrivé sur la table.

Le Sénégalais est finalement resté à l’OM et l’Espagnol continue sa saison avec l’Udinese. Pourtant, le joueur de 27 ans a déclaré au média Panenka, qu’un départ vers un cador européen n’était pas à exclure de son côté.

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur. » Gerard Deulofeu— Source: Panenka (18/02/21)

Deulofeu veut rejoindre l’OM selon Mundo Deportivo

Ce week-end, Mundo Deportivo est revenu avec ce dossier et notamment sur la volonté réelle de l’ailier gauche. D’après leurs informations, Deulofeu veut bien rejoindre l’Olympique de Marseille. L’intérêt de la part de Longoria n’est pas terminé et une arrivée cet été n’est pas à écarter.

Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese avait réagi aux rumeurs concernant un possible départ de Gerard Deulofeu, dans des derniers jours du mercato d’hiver. Il avait assuré ne pas avoir eu de contact avec Marseille :

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV