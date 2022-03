Mercato, Dieng vexé ? Un joueur libre visé et deux absents côté ASSE… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Dieng a été poussé vers la sortie jusqu’au dernier moment ? Longoria s’intéresse à Mihailo Ristic et 2 absents offensifs côté ASSE…

Jusqu’au dernier moment l’OM a essayé de trouver une porte de sortie en Turquie pour Dieng

Comme chaque semaine, RMC a publié son podcast After Marseille dédié à l’actualité du club olympien. Ce mardi, la situation de Bamba Dieng à l’Olympique de Marseille a été évoquée. Le jeune attaquant ne joue plus beaucoup depuis quelques matchs alors qu’il avait montré de belles choses sur le terrain.

Dans ce podcast, le journaliste Florent Germain est revenu dans le passé avec le mercato hivernal qui se déroulait pendant la CAN où Dieng a brillé. Le journaliste de RMC livre ses informations et explique notamment la réaction qu’a eu le jeune buteur quand il a su que la direction écoutait des offres à son sujet.

« Je crois d’ailleurs savoir que Dieng a été vexé que l’OM ait essayé de le vendre au mercato d’hiver. C’est plus compliqué pour lui, jusqu’au dernier moment Marseille a essayé de lui trouver une porte de sortie en Turquie, ça a joué sur son moral » Florent Germain – Source : After Marseille (29/03/22)

Dieng sera un futur grand et un joueur qui sera demandé par des grands clubs — De Bono

Notre consultant Jean-Charles De Bono est persuadé que Bamba Dieng va briller dans les prochaines années à l’Olympique de Marseille et qu’il sera un futur très grand joueur du club.

“Lui mettre la pression ? C’est bien beau mais il faut le faire jouer aussi. On a laissé du temps à Gerson qui a coûté 20 millions au club. On a laissé plus ou moins de temps à Luis Henrique. On a laissé plus ou moins de temps à Milik. Pourquoi on veut brûler de suite le petit Dieng ? Moi, je pense qu’il faut lui laisser le temps de jouer. Personnellement, je pense que sur ses qualités, ce sera un futur et un joueur qui sera demandé par des grands clubs. C’est mon point de vue. Il a ce potentiel là. Mamadou Niang disait que c’était une bombe atomique. Il a quelque chose. ll lui faut du temps et de la confiance. Je ne pense pas qu’il ne soit pas motivé. Il n’est pas bête du tout » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille

Ristić, un latéral gauche sans indemnité de transfert

L’Olympique de Marseille a bien du mal à équilibrer son côté gauche. Si le système de jeu peut être problématique, les performances de Luan Peres puis maintenant Sead Kolasinac ne sont pas toujours au niveau. Le président de l’OM pourrait être tenté par un recrutement d’un latéral gauche cet été, le nom de Sergio Gomez a été évoqué, mais une option moins onéreuse serait aussi explorée. Un ancien milieu qui évolue au MHSC serait pisté.

Selon le journaliste Cédric Drouet, le latéral gauche serbe Mihailo Ristić serait surveillé par l’OM. Le joueur de 26 ans sera en fin de contrat en juin et donc libre de signer dans le club de son choix. Et il aurait décidé de ne pas prolonger avec Montpellier. Outre l’OM, Lille et Francfort seraient attentifs à sa situation. Ristić a participé à 26 matches de Ligue 1 cette saison pour un total de 1590 minutes jouées, un but marqué et deux passes décisives offertes dans cette compétition.

Mihailo Ristić surveillé par l’OM ?

« Sainte-Luce, carton rouge, absence CdM : MHSC en position de force sur le dossier Mihailo Ristić. Mais le Serbe ne s’estime pas considéré à sa juste valeur + manque visibilité: les choses semblent prendre un tournant irréversible. Des clubs se renseignent (Lille, Francfort, OM). Et la lourde tendance serait au jour J un départ de Mihailo Ristić en juin. Le Serbe adore Montpellier (la ville, le club, les supporters) et a toujours mouillé le maillot à chaque seconde dans l’Hérault. Mais l’heure est peut être à un nouveau challenge. Si l’histoire devait se terminer il faudra se souvenir d’une belle progression d’un jeune Serbe formé en 10 à l’Etoile Rouge, couvé par la bienveillance de Nenad Dzodic, repositionné latéral par Der Zak qui lui a fait découvrir les exigences du haut niveau. » Cédric Drouet – source : Twitter (29/03/2022)

Sainte-Luce, carton rouge, absence CdM : MHSC en position de force sur le dossier Mihailo Ristić.

Mais le Serbe ne s’estime pas considéré à sa juste valeur + manque visibilité: les choses semblent prendre un tournant irréversible. Des clubs se renseignent (Lille, Francfort, OM) — Cédric Drouet (@ced_ladrou) March 29, 2022

Hamouma déjà absent, Khazri sera trop court?

Après une trêve remplie d’émotion pour les Marseillais (Première sélection pour Saliba, Ünder et Guendouzi buteurs, Gueye et Dieng iront à la Coupe du Monde), il faudra aller à Saint-Etienne pour prendre les trois points et continuer la course à la seconde place en championnat !

En apparence, ce déplacement en terre stéphanoise semble simple pour les Marseillais. Les Verts ne sont pas au mieux de leur forme cette saison. Pire, ils sont à seulement 4 points de la zone rouge devant les Girondins de Bordeaux et le FC Metz.

Ce samedi donc, ils recevront les Marseillais mais L’Equipe vient d’annoncer une mauvaise nouvelle concernant ce match. En effet, l’AS Saint-Etienne devrait être amputé d’un nouveau membre offensif après Romain Hamouma.

L’attaquant qui s’est fait opérer le 3 mars dernier ne sera pas là pour la réception de l’OM, c’est déjà acté. En revanche pour Whabi Khazri, de nouveau examens médicaux devraient être faits dans les prochains jours afin de déterminer sa présence ou non.

Khazri garde un espoir, de nouveaux examens effectués

L’international tunisien n’a pas pu se rendre en sélection après une lésion à l’ischio-jambier droit face à Troyes le 18 mars dernier… L’Equipe confirme de son côté que « le délai de guérison sera trop court » pour qu’il puisse apparaître sur la feuille de match ce samedi afin d’affronter les Marseillais.

Un nouveau coup dur pour Pascal Dupraz, déjà en difficulté en championnat, qui va devoir se passer de son meilleur buteur depuis le début de la saison avec 9 réalisations en 25 matchs de Ligue 1. En plus d’Hamouma, les Verts perdent deux joueurs expérimentés qui ont souvent fait mouche face aux Olympiens.

Pour rappel, l’OM avait reçu les Stéphanois en tout début de saison au Vélodrome. La rencontre s’était soldée par une victoire marseillais sur le score de 3-1 grâce à des buts de Guendouzi, Gerson et Cengiz Ünder. Kolodziejczak avait trouvé le chemin des filets pour les Verts.