L’Olympique de Marseille a officialisé un accord de principe avec Alexis Sanchez. Nabil Djellit le répète, il faut vendre Milik pour récupérer Slimani…

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a annoncé un accord de principe pour l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le Chilien est arrivé sous les encouragements et un accueil incroyable des supporters à l’aéroport. L’attaquant arrive dans un effectif qui en compte déjà un grand nom avec notamment Milik, Suarez, Bakambu, Dieng ou encore Payet.

Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim — Djellit

Pour Nabil Djellit, il faut déjà commencer à songer à dégraisser. Il a trouvé proie : Arek Milik qu’il considère comme un « flop » et n’hésite toujours pas à proposer l’international algérien et ancien joueur de l’AS Monaco et Lyon, Islam Slimani. Pour le moment, ce dernier n’a pas retrouvé de club après son retour au Sporting .

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le plus gros salaire du club n’est celui auquel on pense…

« Quand on voit que BenYedder, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la L1, encense Slimani comme il le fait… Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim. J’imagine déjà son duo avec Alexis Sanchez. Et vous ? » Nabil Djellit – Source : Twitter (09/08/22)

Quand on voit que BenYedder, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la L1, encense Slimani comme il le fait… Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim. J’imagine déjà son duo avec Alexis Sanchez. Et vous ? via @lemediacarre pic.twitter.com/COtpJCnvAY — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 9, 2022

Slimani pour être en duo avec Sanchez !

En moins de 6 jours, cela fait deux fois que le journaliste conseille à Pablo Longoria de vendre Milik afin de prendre Islam Slimani…

« Je suis l’OM. Je vends Milik et je le remplace par Slimani, libre. J’associe ce dernier à Alexis Sanchez. Si ça se fait vous pouvez renommer le club, l’Olympique de Grinta. C’était mon modeste conseil mercato du 3 août… » Nabil Djellit – Source : Twitter (03/08/22)