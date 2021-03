Mercato : Djellit pense que Sampaoli ne pourra rien faire avec ces trois joueurs…

Présenté hier à la presse, Jorge Sampaoli va tenter de réveiller l’OM. Mais pour Nabil Djellit, le coach argentin ne pourra rien tirer de cet effectif ou plusieurs éléments sont déjà partis et jouent leur carte personnelle…

Sur le plateau de l’Equipe d’Estelle mardi, Nabil Djellit a affiché son scepticisme concernant l’arrivée de Sampaoli. Il estime que l’effectif comporte trop d’éléments sur le départ comme Thauvin, Payet et Mandanda. De plus il ne pense pas que McCourt permettra à Longoria d’avoir des moyens pour reconstruire une équipe de haut niveau…

j’y crois moyennement au fait que McCourt remette au pot — Djellit

« Les joueurs de l’OM ne sont déjà plus là. C’est pour ça que je trouve que ce n’est pas une bonne idée que Sampaoli arrive à ce moment-là de la saison. Les trois quarts ne vont pas l’écouter… Entre les gars dont OA des prêts sont trop chers, comme Balerdi, et les joueurs en fin de contrat, il n’y a plus grand-monde de concerner… Pour l’été prochain, j’y crois moyennement au fait que McCourt remette au pot. Il peut venir couvrir un peu pour ne pas avoir de problèmes avec la DNCG. Ne pas avoir de soucis financiers, c’est l’objectif numéro un pour l’OM. Longoria aurait dû attendre la fin de la saison pour faire venir Sampaoli. Il fallait laisser Larguet sur le banc pour terminer tranquillement la saison. Là, l’effectif est à reconstruire totalement. Pour les joueurs certains ne sont déjà plus là, c’est le destin personnel qui va compter en cette fin de saison. Je pense à Thauvin, déjà parti, Payet ou Mandanda remis en question. Et Milik, qu’est-ce qu’il fait là ? Je suis très curieux de voir qui va arriver. Je reste très sceptique sur l’avenir de l’OM. Et je pense que Marseille n’a pas fini de payer les pots cassés de la gestion d’Eyraud ». Nabil Djellit – Source: la chaîne L’Équipe (09/03/2021)