Mercato : Edouard Mendy confie, « j’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais… »

Quelques semaines après son victoire à la CAN 2021 avec le Sénégal et les deux joueurs de l’OM Bamba Dieng et Pape Hueye. Le portier de Chelsea, Edouard Mendy a répondu aux questions de Onze Mondial. Il revient sur son passage par la reserve de l’OM.

Avant de partir à Reims et de se faire remarquer, Edouard Mendy était sans club et s’était relancé à l’OM. Il a confié pourquoi il n’était pas resté au delà d’une saison…

A lire : OM : Certains joueurs prévoient une réunion avec Sampaoli?

C’était bouché de chez bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver — Mendy

« En fait, j’étais venu pour la CFA, et dès que je suis arrivé, j’ai disputé un match amical avec la CFA et ça s’est bien passé. Du coup, ils ont dit « pourquoi pas », et je suis monté avec les pros. Ça s’est super bien passé. Dès la fin de l’entraînement, les joueurs sont venus me parler pour me dire : « Tu viens d’où ? », « Félicitations, t’es pas mal ». Et là, quand tu leur réponds que tu n’as pas de club, certains n’y croient pas, d’autres sont choqués, d’autres disent : « Mais comment c’est possible ? ». Je me rappelle que des gars comme Abdelaziz Barrada ou Lassana Diarra, passé par Le Havre et qui connait de nombreux grands de mon quartier, étaient hyper surpris. Tout comme Steve Mandanda. C’était assez surréaliste pour moi, sachant que j’étais sans club. (…) J’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste. Même si j’avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c’était bouché de chez bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver. Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l’OM dans quatre ou cinq ans ? (Il éclate de rires) On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea et j’ai encore de belles choses à faire ici, si Dieu le veut. » Edouard Mendy – source : Onze Mondial (03/03/2022)

Pau Lopez a expliqué qu’il n’avait aucune garantie d’être titulaire lors de son recrutement par Pablo Longoria.

Longoria m’a dit que le gardien c’est moi et Mandanda, que Sampaoli doit décider — Lopez

« Quand je suis arrivé, Longoria m’a dit que le gardien c’est moi et Mandanda, que Sampaoli doit décider. Pour moi, c’est un défi, s’entraîner tous les jours avec Mandanda c’est incroyable. Pour l’OM c’est une légende, c’est difficile pour moi de jouer ici. Mandanda a joué très bien ici pendant beaucoup de saisons. La relation avec lui est très bonne, tous les jours où je joue il me dit ‘bonne chance’, quand il joue je fais la même chose. Pour moi, c’est fantastique. (…) Le jeu haut ? Pour moi, c’est très difficile. Quand je commençais, voir l’attaquant arriver ça me faisait un peu peur. Après, tu regardes les vidéos, finalement il y a plus de temps que tu ne le penses. » Pau Lopez – source : RMC (01/03/2022)